Начались съемки фильма «Мортал Комбат 2»

Съёмочный процесс фильма «Мортал Комбат 2» официально стартовал. Об этом в социальных сетях рассказал продюсер ленты Тодд Гарнер.

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Также он отметил, что создатели ленты извлекли уроки, учли ошибки, допущенные в первой части, поэтому всё это попытаются исправить и сделать сиквел намного лучше оригинала.

Поехали! Я очень взволнован. Поверьте мне, мы вас слушали и услышали. Мы извлекли уроки из ошибок и стремимся сделать «Мортал Комбат 2» как можно лучше.

«Мортал Комбат 2» продолжит сюжет, начатый в первом фильме. Во второй части ожидается возвращение всех героев из оригинала и появление новых лиц. В их числе: Шао Кан, Джейд, Синдел, Китана, Куан Чи и Джонни Кейдж.

К режиссуре вернётся Саймон Маккуойд, а сценарий написал Джереми Слейтер, который отвечал за сериал «Лунный рыцарь» для Marvel.