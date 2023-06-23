Что смотреть в кино на этой неделе

22 июня на экраны вышли интересные фильмы.

© Кадр из фильма «Дыхание»

Главные премьеры недели в подборке «Рамблера».

«Дыхание»

Действие фильма разворачивается в 2020 году, когда в мир пришел COVID-19. Мать бывшего врача, а ныне бизнесмена Виктора попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Заведение экстренно закрывают на карантин, попытки Виктора забрать мать домой оказываются тщетными. Чтобы помочь родительнице герой нелегально пробирается в больницу и присоединяется к медикам, которые работают в «красной зоне».

«Мое преступление»

В Париже 1930-х годов красивую, но не блещущую талантом актрису Мадлен Вердье обвиняют в убийстве знаменитого продюсера. Но ее подруга-адвокат помогает снять с нее обвинения. Мадлен становится известна и весьма успешна. Но лишь до момента, пока не всплывает правда.

«Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы»

Ава вместе с мужем переезжают в новый дом, где знакомятся с ближайшими соседями. Одна из них, пожилая дама, преподносит девушке в подарок старинную шкатулку. Но принятие презента оборачивается настоящим ужасом. Открыв шкатулку, Ава начинает слышать таинственные голоса и видеть ведьм. С каждым днем видения и голоса становятся все более навязчивыми. Аве необходимо разгадать тайну шкатулки и узнать, о чем же шепчутся ведьмы.

«Он — это пуля»

Дочь и бывшую жену детектива Боба Хайтауэра похитили сатанисты. Расследование дела правоохранительными органами не дает результатов, поэтому Боб сам собирается найти своих родных, уволившись из полиции. Он внедряется к сатанистам с помощью сбежавшей от них девушки Кейт Хардин и пытается выследить их главаря Сайруса. Боб готов на все, чтобы найти дочь и уничтожить секту.

«Зверогонщики»