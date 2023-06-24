Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен

Актрису Дженнифер Лоуренс пытались отговорить сниматься обнаженной в ее новом фильме "Без обид". Об этом пишет Variety.

По словам Лоуренс, в ее картине есть сцены, для которых она снялась без одежды. В частности это сцена на пляже, где ее героиня дерется с другим персонажем.

Съемочная команда была против такой съемки и стремилась убедить актрису убрать сцену из фильма. Коллеги постоянно спрашивали Лоуренс, точно ли она уверена в своем решении. Актриса, напротив, считает, что получилось "весело".

"Без обид" — романтическая комедия для молодой аудитории. Героине Лоуренс, чтобы она встречалась с 19-летним Перси, платят его родители. Она должна помочь ему раскрепоститься перед учебой в колледже. Фильм в мировом прокате с 23 июня.