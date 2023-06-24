Гильдия режиссеров США отказалась от проведения забастовки, сообщает IndieWire.

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Гильдия режиссеров ратифицировала сделку с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов. Соглашение было принято в результате общего голосования, по результатам которого подавляющее количество голосов (87%) выступило против присоединения Гильдии режиссеров к пикету Гильдии сценаристов США.

Трехлетняя сделка включает увеличение на 76% остаточной стоимости зарубежного стриминга для проектов, созданных для крупнейших студий и стриминговых платформ.

В числе других важных моментов сделки — увеличение пособий в отпуске по уходу за ребенком и заявление о том, что искусственный интеллект — это не человек и не может заменить режиссеров в кино- и телепроектах.

"Наш новый контракт обеспечивает прибавку к заработной плате, безопасность, разнообразие и творческие права, которые призваны защитить работу всех членов нашей Гильдии", — говорится в официальном заявлении Гильдии.

1 мая 2023 года истекло соглашение между Гильдией сценаристов США и Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов. Это соглашение регулирует порядок отчисления денежных средств от киностудий авторам сценариев.

По правилам, если к моменту, когда истекает срок предыдущего соглашения, стороны не могут договориться об условиях следующего, руководство Гильдии объявляет забастовку.