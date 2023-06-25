В Москве закончили снимать фильм "Малышарики. День рождения"

Съемки фильма "Малышарики. День рождения", которые проводили в одном из жилых кварталов Москвы, завершились. Актеры Константин Хабенский и Елизавета Боярская сыграли в нем молодых родителей, пишет "Российская газета".

© Кадр из мультфильма "Малышарики"

Согласно сюжету, семья переехала в новый дом и готовится к первому дню рождения дочки Малышки. Когда Папа покупает в подарок, они оказываются ожившими — это Малышарики. Они выбираются из коробки и начинают искать свой домик.

В фильме используют и видеосъемку, и компьютерную графику. Помимо звездных актеров-людей, в проекте задействовали кота Морфейку из "Театра кошек Куклачева".

В прокат проект выйдет осенью следующего года. Сейчас команде предстоит длительная работа по монтажу.