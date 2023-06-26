Детективный сериал «Цербер» победил на фестивале «Пилот»

На V фестивале «Пилот» сериал «Цербер» получил приз в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор жюри». Об этом сообщили организаторы. Сюжет детективного сериала переносит зрителей в 1826 год и разворачивается в Санкт-Петербурге во время декабристского восстания.

После подавления восстания на Сенатской площади начинается преследование участников. Некоторые из них попадают в руки властей благодаря доносам. В это же время в Петербурге начинается серия жестоких убийств тех, кто выдавал декабристов. У каждой жертвы оставляется листок со стихами Александра Пушкина. Расследование берут на себя московский сыщик Тимофей Трибунцев и освобожденный из-под ареста дворянин Александр Бошняк, сыгранный Сергеем Мариным.