Тарантино: люди обижаются на фильмы, но это просто смешно

Искусство — это не оскорбление. Просто смешно обижаться на содержание фильма. В редких случаях я могу это понять. Есть один фильм, который вышел за последние десять лет, не буду его называть. Он меня очень обидел, но чем больше я об этом думал, то понимал, что это была моя проблема. Я увидел в нём расизм и хотел ударить режиссёра. Я всё ещё думаю, что лента расистская, но это же грёбаный фильм.