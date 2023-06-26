Что посмотреть в ожидании “Оппенгеймера”

21 июля состоится одна из самых долгожданных премьер лета, в прокат выйдет фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Неизвестно, когда фильм появится в российских кинотеатрах, но зрители уже ждут дату премьеры.

© Кадр из фильма "Довод"

Картина будет рассказывать о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Это — не первый раз, когда режиссер основывает свою работу на теме ядерного оружия, поэтому фанаты ждут гениальных сюжетных поворотов и красивую картинку. О том, какие фильмы стоит посмотреть в ожидании "Оппенгеймера", — в материале "Рамблера".

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"День первый" (1989)

Кадр из фильма "День первый"

Драматическая картина с элементами документалистами рассказывает историю засекреченного "Манхэттенского проекта" по созданию атомной бомбы, которым и руководил Роберт Оппенгеймер. Когда проект подходит к концу, его создатели сомневаются в том, что сделали благое дело, но при этом понимают, что совершили величайшее научное открытие современности.

В фильме показано противостояние ученых, военных и политиков. Здесь зрителям рассказывают и про международный шпионаж, и про капитуляцию Германии и про решение Трумэна о сбросе бомбы. Фильм был награжден премией "Эмми" и отмечен как тот, что сумел ухватить все достоверные исторические факты.

"Создатели тени"/ "Толстяк и Малыш" (1989)

Кадр из фильма "Толстяк и Малыш"

В 80-х годах прошлого века тема ядерного оружия и Манхэттенского проекта не отпускала режиссеров, поэтому за этот период времени можно найти множество работ, рассуждающих на тему гуманности проекта. В 1986 году был выпущен фильм с оригинальным названием "Толстяк и Малыш" — названия атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. В фильме рассказывается не столько история самого проекта, сколько людей, участвовавших в нем. Однако картина не претендует на историческую точность, поэтому многие факты в нем искажены, что подтвердили кинокритики и историки.

"Довод" (2020)

Более ранняя работа Нолана, в которой он берет за основу идею об использовании ядерного оружия. Здесь зрителям рассказывают о новой технологии, которая позволяет переводить время в инверсию (обратное направление). Однако вместо того, чтобы воспользоваться этим явлением во благо, находятся те, кто использует это в корыстных целях. Главный герой, чье имя зрителям так и не назовут, должен предотвратить мировую катастрофу.