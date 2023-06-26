Церемония закрытия первого международного кинофестиваля для подростков «Мир чудес» прошла в Калининграде

Гран-при в результате зрительского голосования получил фильм «Остров пропавших девчонок» совместного производства США и Мексики.

© Пресс-служба фестиваля «Мир Чудес»

25 июня в Калининграде в кинотеатре «Заря» состоялась торжественная церемония закрытия первого Международного кинофестиваля детско-юношеских фильмов «Мир Чудес», организованного Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Министерства по культуре и туризму Калининградской области и АНО «Фестивальная дирекция». Фестиваль проходил в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске и Пионерском с 22 по 26 июня.

На церемонии награждения выступил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. По его словам, первый фестиваль завершился успешно, и это только начало: «Предлагаю сегодняшнюю церемонию считать не просто завершением первого фестиваля “Мир Чудес”, но и началом второго».

Пресс-служба фестиваля «Мир Чудес»

Программный директор «Мира Чудес», руководитель кинофестивального и кинорыночного продвижения Киностудии им. М. Горького Мария Безенкова, подводя итоги фестиваля, подчеркнула: «Я хочу поблагодарить замечательную, разную и очень активную публику. Дорогого стоит, когда первый фестиваль вызывает такой неподдельный интерес зрителей абсолютно разных возрастов».

Гран-при зрительских симпатий Международного конкурса был присужден фильму, набравшему наибольшее количество голосов в зрительском голосовании – «Остров пропавших девчонок». Режиссёры: Энн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт, (США, Мексика, 2023).

Приз «За лучший фильм» анимационного конкурса достался лучшей картине по эстетическим критериям – «СКАЗ. Песня Сирин». Режиссёр: Матвей Лашко, (Россия, 2022).

Особый приз «За веру в чудо» анимационного конкурса получила картина, демонстрирующая яркую, неравнодушную позицию художника – «Искорка». Режиссер: Юлисса Гарридо, (Чили, 2022). Фильм был отобран юными участниками киноэкспедиции, организованной для подростков из разных регионов страны при поддержке Российского фонда культуры и Фонда Горького креативным молодежным сообществом Кинокампус Горького на базе Киностудии им. М. Горького. По итогам «Мира Чудес» были вручены призы:

На церемонии закрытия также был объявлен победитель питчинга кинопроектов. Им стала участница из Калининграда Наталья Приходько с 15-минутным драмеди «Придурки» о приключениях Маши и Миши, выпускников интерната для детей с задержкой психического развития. Проект с выразительным тэглайном «Не ждите чуда – чудите сами!» предназначен для зрителей от 12 лет.

Фестиваль «Мир Чудес» завершился российской премьерой фильма «Собакам и итальянцам вход запрещен» (2022, Франция, Швейцария, Италия) режиссера Алена Угетто. Картина получила приз жюри на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в 2022 году.