$84.66+0.5892.30+0.80

Комедии про бандитов: шесть криминальных фильмов и сериалов, которые заставят улыбнуться

Тема бандитизма часто встречается в жанре боевика или драмы. Фильмы про опасных преступников и хитрых воров невольно заставляют зрителя вжаться в кресло и наблюдать за развитием событий с задержанным дыханием. Ведь каждый шаг героев может привести их к неминуемому краху, где арест — самый мягкий вариант.

Комедии про бандитов: шесть картин, которые заставят улыбнуться
© Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» подготовила подборку из шести фильмов и сериалов, которые умело совмещают комедию с преступной тематикой — от бандитов, снимающих кино, до воров, взламывающих сейфы во время зомби-апокалипсиса.

Видео дня

«Кино про бандитов» (2023)

«Кино про бандитов» — новинка в жанре криминальных комедий, снятая режиссером Сергеем Малюговым. Российский сериал рассказывает историю о бандитах, которые решили снять «настоящее» кино об их жизни. Главный герой Гавр, главарь ОПГ, после 15 лет заключения решает воплотить в жизнь идею, засевшую у него в голове во время срока. Гавр, роль которого исполнил Михаил Пореченков, решает сделать правдивый фильм о жизни бандитов, в чем ему будут помогать ворчливый таксист Беляш и охранник ЧОПа Колян.

Для съемки ленты бандиты используют привычный метод — взятие в заложники актера, которого играет Дмитрий Нагиев. Абсурдная ситуация создает микс комедии и криминала, приводя к забавным моментам в производстве фильма «по бандитским понятиям».

Помимо Михаила Пореченкова и Дмитрия Нагиева, роли в сериале исполнили Станислав Дужников, Михаил Евланов, Наталья Бочкарева, Анна Банщикова, Сергей Астахов и другие.

Где смотреть: Premier.

«Джентльмены» (2019)

Гай Ричи — британский режиссер, которого по праву можно считать легендой в жанре криминальных комедий. Его фильм «Джентльмены» раскрывает множество сюжетных линий, которые переплетаются в цельную историю с черным юмором и бандитским противостоянием.

Кинолента рассказывает историю ушлого американца, который придумал способ обогатиться за счет наркотиков, распространяя их в поместьях обедневшей аристократии. Параллельно этому зрители узнают о том, как пронырливый журналист шантажирует Рэя, правую руку босса, чтобы тот выкупил у него киносценарий, где описаны все преступления американского бандита.

В ролях — Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррелл, Мишель Докери и другие.

Где смотреть: IVI.

«Печень, или История одного стартапа» (2019)

Российский фильм в жанре криминальной трагикомедии рассказывает о суровых девяностых. Режиссер Иван Снежкин создал историю о том, как молодые парни желали быстро обогатиться в преступной обстановке непростого времени.

Сюжет строится на том, что три школьника вместо учебы пытаются быстро найти стартовый капитал, чтобы открыть прибыльное дело. В этом им помогает криминальный авторитет Костик, которому срочно нужна пересадка печени. Юные бизнесмены достают орган, однако выясняется, что он принадлежит далеко не человеку.

В ролях — Даниил Вахрушев, Евгений Егоров, Мурад Ахмедов, Сергей Маковецкий, Евгения Добровольская и другие.

Где смотреть: Premier.

«Барри» (2018–2023)

Американский сериал повествует об истории Барри — бывшего морпеха и никудышного киллера. Низкая зарплата и глубокая депрессия главного героя продолжаются до тех пор, пока он случайно не попадает на курсы актерского мастерства в Лос-Анджелесе.

Барри, воодушевившись творческой атмосферой, решает начать новую жизнь, совмещая ее со смертоносной работой. Однако ради сценического триумфа и сохранения тайны о прошлом, герою приходится идти на отчаянные поступки. Четвертый, завершающий сезон криминального сериала с черным юмором вышел в мае 2023 года.

В ролях — Билл Хейдер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Гленн Флешлер и другие.

Где смотреть: Okko.

«Достать ножи» (2019)

Известного автора криминальных романов находят мертвым сразу после его дня рождения. Частный детектив Бенуа Блан понимает, что именинник не накладывал на себя руки, а родственники сильно приукрашивают отношения с главой семейства. Преступником может оказаться каждый, но сыщику помогает медсестра покойного, которую тошнит каждый раз, когда она говорит ложь.

Криминальная комедия за авторством Райана Джонсона переосмысляет детектив, добавляя в него дозу черного юмора и постмодерна. Осенью 2022 года на экраны вышло продолжение — «Достать ножи: Стеклянная луковица».

В ролях — Дэниэл Крейг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон.

Где смотреть: Premier.

«Армия воров» (2021)

Фильм рассказывает о банкире, который ведет скромный блог о взломе сейфов. Законопослушный рабочий никогда не применял навыки до тех пор, пока на него не вышла группа разыскиваемых преступников. Во время нашествия зомби в Штатах, бандиты предлагают банкиру участие во взломе трех сейфов, которые созданы легендарным Хансом Вагнером, в Европе.

Маттиас Швайгхефер не только срежиссировал фильм, но и исполнил в картине главную роль. Фильм отличается ритмичным монтажом, самоиронией и необычным сеттингом криминала, совмещенным с зомби-апокалипсисом.

В ролях — Маттиас Швайгхефер, Натали Эммануэль, Гуз Кхан и другие.

Где смотреть: Netflix.

Фильмы, Барри, Сергей Малюгов, Сара Голдберг, Маттиас Швайгхефер, Ханс Вагнер, Гленн Флешлер, Чарли Ханнэм, Стивен Рут, Даниил Вахрушев, Ана де Армас, Натали Эммануэль, Евгений Егоров, Наталья Бочкарева, Билл Хейдер, Крис Эванс, Колин Фаррелл, Райан Джонсон, Анна Банщикова, Хью Грант, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Михаил Евланов, Евгения Добровольская, Сергей Астахов, Майкл Шеннон, Станислав Дужников, Дмитрий Нагиев, Дэниэл Крейг, Netflix
1