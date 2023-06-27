Комедии про бандитов: шесть картин, которые заставят улыбнуться

Тема бандитизма часто встречается в жанре боевика или драмы. Фильмы про опасных преступников и хитрых воров невольно заставляют зрителя вжаться в кресло и наблюдать за развитием событий с задержанным дыханием. Ведь каждый шаг героев может привести их к неминуемому краху, где арест — самый мягкий вариант.

© Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» подготовила подборку из шести фильмов и сериалов, которые умело совмещают комедию с преступной тематикой — от бандитов, снимающих кино, до воров, взламывающих сейфы во время зомби-апокалипсиса.

Видео дня

«Кино про бандитов» (2023)

«Кино про бандитов» — новинка в жанре криминальных комедий, снятая режиссером Сергеем Малюговым. Российский сериал рассказывает историю о бандитах, которые решили снять «настоящее» кино об их жизни. Главный герой Гавр, главарь ОПГ, после 15 лет заключения решает воплотить в жизнь идею, засевшую у него в голове во время срока. Гавр, роль которого исполнил Михаил Пореченков, решает сделать правдивый фильм о жизни бандитов, в чем ему будут помогать ворчливый таксист Беляш и охранник ЧОПа Колян.

Для съемки ленты бандиты используют привычный метод — взятие в заложники актера, которого играет Дмитрий Нагиев. Абсурдная ситуация создает микс комедии и криминала, приводя к забавным моментам в производстве фильма «по бандитским понятиям».

Где смотреть: Premier.

«Джентльмены» (2019)

Гай Ричи — британский режиссер, которого по праву можно считать легендой в жанре криминальных комедий. Его фильм «Джентльмены» раскрывает множество сюжетных линий, которые переплетаются в цельную историю с черным юмором и бандитским противостоянием.

Кинолента рассказывает историю ушлого американца, который придумал способ обогатиться за счет наркотиков, распространяя их в поместьях обедневшей аристократии. Параллельно этому зрители узнают о том, как пронырливый журналист шантажирует Рэя, правую руку босса, чтобы тот выкупил у него киносценарий, где описаны все преступления американского бандита.

Где смотреть: IVI.

«Печень, или История одного стартапа» (2019)

Российский фильм в жанре криминальной трагикомедии рассказывает о суровых девяностых. Режиссер Иван Снежкин создал историю о том, как молодые парни желали быстро обогатиться в преступной обстановке непростого времени.

Сюжет строится на том, что три школьника вместо учебы пытаются быстро найти стартовый капитал, чтобы открыть прибыльное дело. В этом им помогает криминальный авторитет Костик, которому срочно нужна пересадка печени. Юные бизнесмены достают орган, однако выясняется, что он принадлежит далеко не человеку.

Где смотреть: Premier.

«Барри» (2018–2023)

Американский сериал повествует об истории Барри — бывшего морпеха и никудышного киллера. Низкая зарплата и глубокая депрессия главного героя продолжаются до тех пор, пока он случайно не попадает на курсы актерского мастерства в Лос-Анджелесе.

Барри, воодушевившись творческой атмосферой, решает начать новую жизнь, совмещая ее со смертоносной работой. Однако ради сценического триумфа и сохранения тайны о прошлом, герою приходится идти на отчаянные поступки. Четвертый, завершающий сезон криминального сериала с черным юмором вышел в мае 2023 года.

Где смотреть: Okko.

«Достать ножи» (2019)

Известного автора криминальных романов находят мертвым сразу после его дня рождения. Частный детектив Бенуа Блан понимает, что именинник не накладывал на себя руки, а родственники сильно приукрашивают отношения с главой семейства. Преступником может оказаться каждый, но сыщику помогает медсестра покойного, которую тошнит каждый раз, когда она говорит ложь.

Криминальная комедия за авторством Райана Джонсона переосмысляет детектив, добавляя в него дозу черного юмора и постмодерна. Осенью 2022 года на экраны вышло продолжение — «Достать ножи: Стеклянная луковица».

Где смотреть: Premier.

«Армия воров» (2021)

Фильм рассказывает о банкире, который ведет скромный блог о взломе сейфов. Законопослушный рабочий никогда не применял навыки до тех пор, пока на него не вышла группа разыскиваемых преступников. Во время нашествия зомби в Штатах, бандиты предлагают банкиру участие во взломе трех сейфов, которые созданы легендарным Хансом Вагнером, в Европе.

Маттиас Швайгхефер не только срежиссировал фильм, но и исполнил в картине главную роль. Фильм отличается ритмичным монтажом, самоиронией и необычным сеттингом криминала, совмещенным с зомби-апокалипсисом.

В ролях — Маттиас Швайгхефер, Натали Эммануэль, Гуз Кхан и другие.