5 фильмов об аферистах, основанные на реальных событиях

Истории проворных преступников нередко ложатся в основу кинокартин.

© Кадр из фильма "Двадцать одно"

Подборка захватывающих фильмов про мошенников и их невыдуманные аферы, – в материале "Рамблера".

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"Поймай меня, если сможешь" (2002)

16-летний Фрэнк обладает невероятной смекалкой и проворностью. С их помощью он притворяется журналистом и в процессе своей вымышленной работы узнает от пилота известной американской компании все о чеках и порядке их выдачи. Полученные знания позволяют ему достаточно долгое время играть роль летчика и обналичивать большие суммы денег. Когда над молодым человеком нависает опасность, он не теряется и переквалифицирует себя во врача.

"Двадцать одно" (2008)

Пятеро смышленых студентов объединяются под руководством своего не менее одаренного профессора. Все они умны, молоды и желают разбогатеть в максимально короткие сроки. С этой целью команда периодически наведывается в казино для проведения махинаций, в ходе которых удается прибрать к рукам небольшие суммы денег. Однажды аферисты решают сорвать куш и реализовать по-настоящему крупную аферу.

"Афера по-американски" (2013)

Фильм посвящен реальной операции, которую сотрудники ФБР проводили в начале 80-х годов. Ее главной целью было раскрытие мошеннической сети торговли фальсифицированной продукцией. Для успешного расследования орган внутренней разведки внедряет к аферистам своих агентов под видом обычных клиентов. В ходе выполнения задания будут раскрыты самые неожиданные сведения и изобличены известные политики.

"Банкир" (2019)

Кадр из фильма "Банкир"

В центре сюжета – история двух афроамериканских бизнесменов Джо и Бернарда, которые в середине прошлого века открыли успешное агентство недвижимости. Из-за действующих на тот момент законов Джима Кроу мужчины нанимают в качестве руководителя компании белого управляющего, в то время как сами вынуждены притворяться простыми разнорабочими. Но однажды хитро продуманный план оказывается под угрозой разоблачения.

"Афера века" (2020)