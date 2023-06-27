Мировая премьера «Аватара 3» должна состояться в конце 2025 года
Кинолента «Аватар 3» должна выйти в мировой прокат 25 декабря 2025 года, хотя первоначально авторы фильма сообщали, что релиз состоится 20 декабря следующего года. Однако они приняли решение, что на подготовку и производство шоу потребуется больше времени, поэтому дату премьеры перенесли.
Режиссером третьего фильма также станет культовый кинематографист Джеймс Кэмерон. С его слов, и третья часть, и все остальные продолжения будут еще более интересными.
Было отмечено, что грядущий третий фильм является продолжением «Аватар: Путь воды». В сюжете будет рассказана дальнейшая история семьи Джейка и Нейтири. Также зрителям покажут дальнейшую судьбу их детей. Таким образом, франшиза перерастет в настоящую семейную сагу. Будущий проект познакомит зрителей с новым кланом на’ви – «нородом пепла».
Предполагается, что в новой картине будут отображаться военные события между кланами на планете. Вероятно экс-землянин Джейк может погибнуть от руки врага. Зрители увидят трагичный финал истории главного персонажа. И рассказчиком третьего фильма уже будет не Джейк, а его сын Ло’ак.