Мировая премьера «Аватара 3» должна состояться в конце 2025 года

Кинолента «Аватар 3» должна выйти в мировой прокат 25 декабря 2025 года, хотя первоначально авторы фильма сообщали, что релиз состоится 20 декабря следующего года. Однако они приняли решение, что на подготовку и производство шоу потребуется больше времени, поэтому дату премьеры перенесли.

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Режиссером третьего фильма также станет культовый кинематографист Джеймс Кэмерон. С его слов, и третья часть, и все остальные продолжения будут еще более интересными.

Было отмечено, что грядущий третий фильм является продолжением «Аватар: Путь воды». В сюжете будет рассказана дальнейшая история семьи Джейка и Нейтири. Также зрителям покажут дальнейшую судьбу их детей. Таким образом, франшиза перерастет в настоящую семейную сагу. Будущий проект познакомит зрителей с новым кланом на’ви – «нородом пепла».