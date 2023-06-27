Netflix раскритиковали из-за появления на платформе «Титаника»
Пользователи Netflix пожаловались в соцсетях на выход на платформе фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997) после трагедии с батискафом «Титан». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Зрители считают, что релиз кинохита в онлайн-кинотеатре в июле 2023 года является неудачным маркетинговым холом.
«Люди трагически погибли у руин «Титаника», и наживаться на этом — это более чем гадко», — пишет один из пользователей соцсетей.
Также на YouTube-канале Netflix был опубликован трейлер документального фильма о фридайвинге «Самый глубокий вдох», что тоже вызвало негативную реакцию у потенциальных зрителей.
Издание отмечает, что «Титаник» был включен в список фильмов Netflix еще до того, как батискаф пропал.
18 июня, через 1 час 45 минут после погружения, пропала связь с батискафом «Титан», следовавшего к обломкам «Титаника». 19 июня началась поисково-спасательная операция.
Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов — до 22 июня. Обломки «Титаника» находились примерно в 700 км от побережья канадского острова Ньюфаундленд в Северной Атлантике.
Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня.