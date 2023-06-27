Авторы фильма «Барби» уже думают над созданием продолжения

До премьеры фильма «Барби» ещё три недели, однако создатели картины уже раздумывают над продолжением. Об этом рассказала Марго Робби, исполняющая в картине главную роль.

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Каких-либо конкретных планов у студии нет — авторы не хотят строить большую франшизу без результатов сборов первого фильма. Кроме того, если бы студия заранее планировала сиквелы, то картина могла бы пострадать с точки зрения амбиций.

После выхода фильма сюжет может пойти в миллион разных направлений. Но я думаю, что мы бы попали в ловушку, если бы снимали первый фильм, уже планируя сиквелы.

Её также поддержал Инон Крейз, главный исполнительный директор Mattel, которой принадлежит кукольный бренд. Он заявил, что каждый фильм по «Барби» должен быть настоящим культурным событием, а не чем-то вроде типичного фильма по франшизе.