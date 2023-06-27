Платье Леи из «Звездных войн» продают за 64 млн рублей

На PropstoreAuction проходят торги за оригинальное платье принцессы Леи из «Звездных войн», которое обнаружили случайно во время уборки на чердаке одного из членов съемочной группы эпизода «Новая надежда».

Находка пылилась в куче хлама многие годы, ее реставрация заняла 8 месяцев. Продавец оценивает платье в $ 1-2 млн, при этом стартовая цена составила $ 500 тыс. На момент публикации сделана лишь одна ставка. Какой-то фанат вселенной «Звездных войн» готов купить платье с богатой историей за $ 750 тыс. или 64 млн рублей.