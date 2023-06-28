Стриминговый сервис Netflix решил выпустить самый дорогой сериал в истории. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Предполагается, что данным сериалом станет экранизация культового аниме One Piece. Так, стоимость одного эпизода шоу оценивается в 18 миллионов долларов, а десять серий сезона обойдутся создателям в 180 миллионов долларов (около 15 миллиардов рублей). Премьера сериала назначена на 31 августа.