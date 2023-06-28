На Netflix посыпались обвинения из-за возвращения в каталог "Титаника"

Стриминговый сервис Netflix оказался в центре скандала из-за фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" , который по странному стечению обстоятельств вернулся в каталог после гибели пассажиров и пилота глубоководного аппарата "Титан" .

Как сообщает The Hollywood Reporter. Пользователи соцсетей обрушились на стриминговый сервис с жесткой критикой, люди писали, что Netflix в погоне за просмотрами перешел все границы приличий и поступает бессердечно, пытаясь получить дополнительную аудиторию на фоне гибели батискафа.

Напомним, о гибели "Титана", глубоководного аппарата, пассажиры которого планировали спуститься к обломкам "Титаника", стало известно на минувшей неделе, но связь с аппаратом пропала еще 18 июня. Несколько дней велись поиски, за судьбой экипажа следил весь мир, эксперты считали, сколько воздуха осталось на борту, оценивали шансы. Сейчас установлено, что аппарат потерпел крушение вскоре после погружения. Все пять человек, находившихся на борту, погибли мгновенно.