Кинотеатры России переносят премьеры новых «Трансформеров»

29 июня в России должен был начаться неофициальный прокат фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Изначально картина должна была выйти в стране ещё 15-го числа, однако в начале июня у российских кинотеатров сменился подрядчик, поэтому многие киносети заявили о непредвиденной задержке голливудских премьер.

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Однако и 29 июня новые «Трансформеры» не вышли на экранах страны. Так, на сайте Mori Cinema всё ещё указана текущая дата, однако в расписании текущего дня фильма нет вообще. Аналогичная ситуация и в некоторых других киносетях — остальные либо вовсе не указывают дату релиза, либо молча переносят её на неделю вперёд.

Судя по всему, у российских кинотеатров до сих пор нет понимания, когда они смогут начать показ голливудских новинок. В Mori Cinema отмечают, что обязательно оповестят свою аудиторию о старте проката долгожданных картин.