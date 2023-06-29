Когда выйдет мультфильм о белухе и щуке «Катак. Ледниковый побег»
Канадская анимационная картина «Катак. Ледниковый побег» о путешествии храброй белухи и её друзей выйдет в российский прокат 20 июля при поддержке Москвариума и ИД «Ламинария».
По сюжету, Белуха Катак расстроен: в то время, как сверстники получили белую окраску, его собственная так и не поменялась. Чтобы доказать, что он повзрослел и исполнить желание бабушки, Катак отправляется в опасное приключение на Великий Север.
Посвящённый обитателям водоёма, мультфильм стал полнометражным анимационным дебютом для многих участников кинопроизводства: режиссёра Кристин Даллэр-Дюпон (в прошлом – 2D-аниматор, дизайнер персонажей и художник по раскадровке; автор комикса Sky Rover, в 2017 году признанного лучшим самостоятельно изданным комиксом Канады), сценаристки Андрэ Ламбер (обладательница премии Жемо за телевизионные проекты «Волынка» и Toc Toc Toc) и композитора Уберко (сотрудничал с Cirque du Soleil и Moment Factory).
Продюсер и президент компании 10th Ave Productions Нэнси Флоренс Савар о картине:
«Работа над мультфильмом, как историей вымирающих видов животных, стала профессиональным рождением для огромного количества художников и аниматоров. В создании проекта принимали участие семь студий, а производство преимущественно базировалось в Квебеке – подобная командная работа становится всё более эффективной с каждым новым фильмом. Мы хотели бы поблагодарить зрителей в Квебеке и по всему миру за посвящение семейного досуга нашим работам – в их качество мы вкладываемся всем сердцем».