Когда выйдет мультфильм о белухе и щуке «Катак. Ледниковый побег»

«Работа над мультфильмом, как историей вымирающих видов животных, стала профессиональным рождением для огромного количества художников и аниматоров. В создании проекта принимали участие семь студий, а производство преимущественно базировалось в Квебеке – подобная командная работа становится всё более эффективной с каждым новым фильмом. Мы хотели бы поблагодарить зрителей в Квебеке и по всему миру за посвящение семейного досуга нашим работам – в их качество мы вкладываемся всем сердцем».