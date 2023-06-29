Dexerto: стример Jay3 закрыл долг своего отца и растрогал его этим до слез в прямом эфире

Стример и бывший киберспортсмен Кристофер Павлофф, выступающий под ником Jay3, пригласил на одну из последних трансляций своего отца, где сделал ему подарок, который растрогал родителя до слез. Об этом сообщает издание Dexerto. Во время эфира Павлофф усадил отца в компьютерное кресло и попросил закрыть глаза. Далее стример передал родителю конверт и настоял, чтобы мужчина его открыл. В конверте оказался некий документ. Мужчина спросил, что это. Сын объяснил, что это свидетельство о погашении долга. "Что? Ни за что! Кто это сделал? Это твой подарок мне?" – растерянно спросил отец стримера. Далее мужчина растрогался до такой степени, что не смог сдержать слезы. Сыну пришлось успокаивать родителя, поглаживая его по спине. Позже Павлофф признался в соцсетях, что погашение долга отца стало его самым большим достижением в жизни. Поклонники поддержали и похвалили Jay3. Один из комментаторов написал, что хорошие мужчины воспитывают хороших мужчин, намекая на то, что отец стримера – тоже достойный человек.