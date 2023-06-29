Новый фильм Гая Ричи частично оплачивают из России

«Кинопоиск» станет соинвестором нового фильма знаменитого британского режиссёра Гая Ричи. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика». По неподтверждённым данным, российский онлайн-кинотеатр вложит в новый проект Ричи $ 10 млн. В рамках сделки инвестор получит права на распространение картины в Восточной Европе, часть денег пойдёт и на само производство. Съёмки должны стартовать в Испании уже этим летом.

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Ричи готовится снять комедийный боевик. Сообщается, что в ленте сыграют Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес. Сюжет расскажет о двух специалистах экстренной эвакуации, которые волею судьбы должны как-то спасти высокопоставленную переговорщицу.

Гай Ричи сам написал сценарий, он выступает и как продюсер проекта — вместе с Айвеном Аткинсоном и Джоном Фридбергом из Black Bear International. Аткинс и Фридберг продюсировали две последние ленты Ричи — «Переговорщика» и ещё не вышедший «Министерство неджентльменской войны».