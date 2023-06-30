ТОП-5 кинопремьер июля

В нашей июльской подборке лучших кинопремьер – ностальгическая комедия о становлении творчества рок-музыканта Майка Науменко, долгожданная историческая драма с Джонни Деппом, классические «джекичановские» приключения, триллер с Беном Аффлеком и французский боевик, создатели которого вдохновлялись «Джоном Уиком» и другими крутыми проектами.

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«Жанна Дюбарри»

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Голливудская звезда Джонни Депп во французской исторической драме – почему бы и нет? В этом фильме показана история влиятельной фаворитки короля Людовика XV.

Жанна, молодая женщина из рабочего класса, жаждет культуры и удовольствий, а потому использует свой интеллект и очарование, чтобы подняться по социальной лестнице. Она знакомится с королем Людовиком XV и вскоре становится его любимой спутницей. Благодаря их отношениям к королю возвращается угасший вкус к жизни.

Не подозревая о ее статусе куртизанки, глава государства приглашает Жанну во дворец, где ее в штыки встречают придворные. Постепенно Жанна становится одной из самых влиятельных женщин Франции, но приближенные короля плетут против нее хитроумные интриги.

«Гипнотик»

Британо-американский триллер с Беном Аффлеком о детективе, который расследует серию необъяснимых ограблений и оказывается замешан в странную историю со своей пропавшей дочерью, а также тайную правительственную программу.

Режиссером и сценаристом проекта стал обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Роберт Родригес. Вместе с ним над фильмом работал автор фантастического боевика «Годзилла против Конга» Макс Боренштейн.

Первый вариант сценария к картине Родригес написал еще в 2002 году, но из-за проблем с финансированием приступить к съемкам удалось только в 2021-м.

«Джонни»

Фильм предназначен для всех любителей русского рока. Музыкальная комедия с Николаем Фоменко о трудностях в карьере рок-музыканта.

Действие происходит в два исторических периода – в 1980-е годы и наши дни. Повествование сосредотачивается на историях, основой которых стали события из жизни известного гитариста, рок-музыканта и фронтмена группы «Зоопарк» Майка Науменко. Картина посвящена музыкантам, которые были идолами рок-музыки своего поколения.

Несмотря на то, что персонажа зовут Женя (хотя чаще он называет себя Джонни), образ Науменко легко считывается. Николай Фоменко согласился работать над проектом сразу же, как только прочитал сценарий. Специально для образа он поправился на 15 килограммов.

Постановщиком и сценаристом выступил Алексей Рыбин – участник первого состава культового рок-коллектива «Кино». В фильме используются кавер-версии песен Майка Науменко. В качестве композитора заявлен знаменитый музыкант и лидер рок-групп Tequilajazzz и Zorge Евгений Федоров.

Дата выхода: 13 июля 2023

Режиссер: Алексей Рыбин

В ролях: Николай Фоменко (один из основателей группы «Секрет», спортивный комментатор, шоумен, актер), Андрей Дидик, Светлана Бакулина, Егор Бакулин, Мария Лопатина

«Круче некуда»

«Когда впервые тебя увидел – тоже хотел пристрелить». Куча экшена, юмор и крутые тачки, а также нестареющий Джеки Чан в боевике о врагах-наемниках, вынужденных сообща взяться за одно рискованное дело. Даже если терпеть друг друга не могут.

В будущем битвы за нефть захватили весь мир. Когда команда международных преступников берет заложников, чтобы провернуть крупнейшее ограбление, только два человека оказываются в силах остановить их. Это два наемника, которые должны прорваться через град пуль и песчаные бури.

Изначально в съемках должен был участвовать Сильвестр Сталлоне, но он отказался из-за обязательств, связанных с проектом «Крид-2». Позже его заменил актер Джон Сина.

Дата выхода: 13 июля 2023

Режиссер: Скотт Во («Need for speed: Жажда скорости»)

В ролях: Джеки Чан («Доспехи Бога», «Полицейская история», «Разборка в Бронксе»), Джон Сина («Форсаж 9», «Бамблби», «Миротворец»), Пилу Асбек, Ван Чжэньвэй, Гун Цзюнь

«Чужак»

Французский боевик о боксере, который навел страх на преступный мир Бангкока.

Судьба никогда не щадила Сэма: когда-то он был профессиональным боксером, загремевшем в тюрьму. Затем ему пришлось бежать в Таиланд, где он стал Фарангом – прибывшим издалека изгоем. Но даже здесь у него не получилось вести тихую жизнь. Его запомнят как чужака, который устрашил всех преступников Бангкока.

Одним из авторов сценария и постановщиком стал Ксавье Жанс. Своей успешной карьерой он обязан знаменитому Люку Бессону. Постановкой трюков занимался Джуд Пойер. Он сотрудничал с крупнейшими звездами боевиков и имеет впечатляющую фильмографию: «Ип Ман 4», «Код да Винчи», «Звездные войны 7» и многие другие.