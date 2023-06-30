Прокат фильма "Оппенгеймер" в Японии оказался под угрозой отмены

Создатели байопика «Оппенгеймер» Кристофера Нолана до сих пор не знают, допустят ли фильм к прокату в Японии, сообщает Variety.

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Причиной сомнений стали исторические факторы — власти Японии болезненно относятся к сюжету фильма, посвященного созданию ядерного оружия и его автора Роберта Оппенгеймера. Напомним, что около 200 000 японских мирных жителей погибли после того, как в 1945 году города Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам.

Источники издания отмечают, что кинопрокат фильма в Японии до сих пор под вопросом и может быть отменен. О дате старта проката ничего не сообщает и дистрибьютор фильма, компания Universal. Решение и кинопрокатной судьбе «Оппенгеймера» в Японии зависит от крупнейшего в стране дистрибьютора голливудских фильмов, компании Toho-Towa. Ожидается, что свое решение она примет в ближайшее время.

Сложность с выходом нового фильма Кристофера Нолана связана и с другими особенностями японского кинопроката. Часто голливудские фильмы выходят там значительно позже других стран. Иногда эта разница составляет нескольких месяцев.