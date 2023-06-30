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Михалков заявил о катастрофической нехватке сценаристов

Дефицит профессиональных сценаристов стал катастрофической проблемой для российского кино. Такое мнение высказал председатель Союза кинематографистов, актер и режиссер Никита Михалков.

Михалков заявил о катастрофической нехватке сценаристов
© Газета.Ru

Он напомнил о высоком качестве сценарного искусства в СССР. Сегодня российские кинематографисты пытаются копировать манеру общепринятого среднеамериканского кино, смысл которого закончился в 1970-х годах, считает режиссер.

"Я считаю, что проблема сценарная в стране катастрофическая", - цитирует Михалкова НСН.

Для преодоления кризиса необходимо обратиться к русской или хорошей зарубежной литературе, считает мэтр отечественного кинематографа.

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