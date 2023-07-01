Как снимали советские фильмы в годы Великой Отечественной войны

За годы Великой Отечественной войны было выпущено не менее сотни кинолент. Большая часть съемок проходила в Казахстане. Именно туда были эвакуированы киностудии "Мосфильм" и "Ленфильм". Об этом сообщает пишет "Ъ".

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Многие выдающиеся деятели кинематографа попали под всеобщую мобилизацию. В их числе актеры Михаил Пуговкин, Владимир Зельдин, режиссер Иван Пырьев.

Снимать кино в годы войны продолжали. Так, в 1941 году начались съемки фильма "Свинарка и пастух". Для этого с фронта был возвращен Владимир Зельдин.

В военное время фильмы снимали так, как позволяли условия. К примеру знакомство героев на Всесоюзной сельхозвыставке проходило во время битвы под Москвой под звуки артканонады.

В 1941 году по инициативе Иосифа Сталина начались съемки фильма про Ивана Грозного. Съемочная группа работала по ночам. В дневное время электричество направлялось на нужды военного производства. Павильоны, где проходили съемки, не отапливались.