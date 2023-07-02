Шварценеггер считает фильм "Терминатор" пророческим
Американский актер Арнольд Шварценеггер, исполнивший главную роль в картине Джеймса Кэмерона "Терминатор", заявил, что будущее искусственного интеллекта, которое демонстрировалось в фильме, уже стало нашим настоящим. Его слова цитирует издание People.
«В «Терминаторе» мы говорим о том, что машины обретают самосознание и берут верх. В течение десятилетий это стало реальностью. Так что это уже не фантастика и не футуристика», — сказал Шварценеггер о сюжете фильма, вышедшего на экраны еще в 1984 году.
Легендарный актер отметил, что считает режиссера и сценариста "Терминатора" Джеймса Кэмерона "режиссером номер один". По словам Шварценеггера, его актерская игра в этом проекте стала такой успешной только благодаря профессионализму Кэмерона.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Шварценеггеру не нравился сценарий второго "Терминатора".