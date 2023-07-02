Шварценеггер считает фильм "Терминатор" пророческим

«В «Терминаторе» мы говорим о том, что машины обретают самосознание и берут верх. В течение десятилетий это стало реальностью. Так что это уже не фантастика и не футуристика», — сказал Шварценеггер о сюжете фильма, вышедшего на экраны еще в 1984 году.