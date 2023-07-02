Харатьян: Новые «Гардемарины» выйдут на экран осенью

Фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» выйдут на российские экраны осенью. Об этом рассказал артист Дмитрий Харатьян , передает ТАСС .

«Четвертый фильм, который называется «Гардемарины 1787. Мир», выходит 5 октября на всех площадках... А второй фильм, который называется «Гардемарины 1787. Война», выходит 16 ноября», – сообщил Харатьян.

В год, указанный в названии фильмов, произошло одно из сражений русско-турецкой войны 1787-1791 гг., когда войска Суворова разбили турецкий десант на Кинбурнской косе. Главными героями фильмов станут дети гардемаринов. Боярский рассказал также, что якобы погибшего персонажа Михаила Боярского оживят.