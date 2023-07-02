Харатьян: Новые «Гардемарины» выйдут на экран осенью
Фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» выйдут на российские экраны осенью. Об этом рассказал артист Дмитрий Харатьян, передает ТАСС.
«Четвертый фильм, который называется «Гардемарины 1787. Мир», выходит 5 октября на всех площадках... А второй фильм, который называется «Гардемарины 1787. Война», выходит 16 ноября», – сообщил Харатьян.
В год, указанный в названии фильмов, произошло одно из сражений русско-турецкой войны 1787-1791 гг., когда войска Суворова разбили турецкий десант на Кинбурнской косе. Главными героями фильмов станут дети гардемаринов. Боярский рассказал также, что якобы погибшего персонажа Михаила Боярского оживят.
«Потому что народ требует, герои не должны умирать», – пояснил артист.
Режиссер продолжения саги об отважных молодых патриотах – Светлана Дружинина, создательница фильма «Гардемарины, вперед!», снятого в 1987 году.