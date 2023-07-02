Два новых фильма "Гардемарины" выйдут в октябре и ноябре этого года

Новые фильмы "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война" выйдут этой осенью. О выходе картин сообщил народный артист России Дмитрий Харатьян на "Знание. Лекторий" на VK Fest, пишет ТАСС.

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Дмитрий Харатьян отметил, что в названии фильмов указан год, в который произошло сражение на Кинбурнской косе во время русско-турецкой войны. События Кинбурнской битвы – одного из первых эпизодов русско-турецкой войны 1787-1792 годов. Победу приблизили в том числе и гардемарины, которым помогали их дети.

Артист также рассказал, что в фильме "Гардемарины 1787. Мир" именно дети гардемаринов - главные герои, помимо уже ветеранов , гардемаринов - Домогарова, Мамаева, его и Боярского, который ожил, так как "народ требует, герои не должны умирать".

"Но как женщины без Боярского?" - добавил артист.