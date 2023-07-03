В Сети обсуждают новые фото помолодевшего актера Брэда Питта

Актер, двухратный обладатель премии Американской киноакадемии "Оскар" Брэд Питт восхитил помолодевшим внешним видом. Соответствующие фотографии публикует Daily Mail. 59-летний Брэд Питт попал в объективы папарацци во время съемок рекламы итальянского бренда бытовой техники De'Longhi на виноградниках во Французской Ривьере. Актер был одет в белую рубашку, расстегнутую на несколько верхних пуговиц, светлые брюки и мокасины. Его образ дополнили солнцезащитные очки. Журналисты Daily Mail сравнили "нестареющего" Брэда Питта с Бенджамином Баттоном — персонажем, роль которого он исполнил в фильме режиссера Дэвида Финчера в 2009 году. Лента рассказывает о мужчине, который родился в возрасте 80 лет, а затем начал молодеть. У Брэда Питта и его бывшей жены Анджелины Джоли есть шестеро детей: трое биологических (17-летняя Шайло, 14-летние Нокс и Вьвьен) и столько же приемных (21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 18-летняя Захара). Актеры поженились в августе 2014 года после восьми лет романа. В сентябре 2016-го Джоли подала на развод, а в апреле 2019-го брак был официально расторгнут.