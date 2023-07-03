Мультфильмы Хаяо Миядзаки вернулись в Россию

Хаяо Миядзаки - снова на экранах российских зрителей, вопреки более ранним сообщениям об уходе компании Ghibli с российского рынка. Онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что с начала июля подписчики смогут смотреть классику японской анимации без дополнительной платы.

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В числе уже доступных лент - "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке", "Унесённые призраками", "Ведьмина служба доставки", "Рыбка Поньо на утёсе", "Порко Россо" и другие - более 20 хитов, включая произведения других мастеров студии Ghibli.