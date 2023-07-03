У Чада Стахелски пока не появилась идея для «Джона Уика 5»

"Я, честно говоря, не знаю, будет ли продолжение. По понятным причинам Lionsgate стремится снимать больше проектов про Джона Уика. Для режиссёра тоже неплохо иметь стабильную франшизу, по которой он выпускает новые картины. Однако сейчас у меня нет идей [для продолжения]. Но меня может осенить уже завтра — я тут же расскажу об этом Киану, или это он мне что-то расскажет, пока мы не придём к нашей классической фразе: «Боже мой, мы должны снять это прямо сейчас»".