Ченнинг Татум появится в образе мутанта Гамбита в «Дэдпуле 3»

Чем ближе к выходу «Дэдпул 3», тем больше фильм обрастает различными деталями. Недавно известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello, который специализируется на проектах Marvel и DC, рассказал, что в триквеле появится актер Ченнинг Татум в образе Гамбита.

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Гамбит — один из членов Людей Икс, который может мысленно создавать, контролировать и манипулировать чистой кинетической энергией по своему усмотрению. Чаще всего заряжает такой энергией обычные игральные карты.

Почему именно Татум? Актёр постоянно проявлял интерес к роли Гамбита, а ранее про персонажа даже планировали снять полноценный фильм с Ченнингом в главной роли, но не срослось. Если информация от инсайдера достоверная, то, судя по всему, актёр действительно воплотил желаемое и снялся для небольшого камео.

Фанатская работа с актером в образе Гамбита

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