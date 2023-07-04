Квентин Тарантино поставил точку в вопросе съёмок «Убить Билла 3»

Квентин Тарантино — культовый режиссёр, снявший множество известных картин. В их число вошли и две части «Убить Билла». Вторая часть вышла в 2004 году. С тех пор постановщика заваливали вопросами о триквеле, но недавно он поставил точку в вопросе съёмок новой части франшизы.

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По словам Тарантино, он не собирается снимать третью часть «Убить Билла». Также Квентин в очередной раз напомнил, что его последним фильмом станет картина «Кинокритик» про мужчину-кинокритика.

Многие фанаты постановщика не до конца верят, что он действительно закончить с режиссурой фильмов после ленты про кинокритика, однако в последних высказываниях постановщик был чётко уверен в своих словах и планах.

Ранее стало известно, что главный герой «Кинокритика» будет очень похож на Трэвиса Бикла из картины «Таксист» Мартина Скорсезе.