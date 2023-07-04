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Актер Ченнинг Татум сыграет Гамбита в "Дэдпуле 3"

В третьем фильме о Дэдпуле актер Ченнинг Татум появится в роли мутанта Гамбита. Об этом сообщил инсайдер MyTimeToShineHello, который специализируется на проектах Marvel и DC.

Татум сыграет Гамбита в "Дэдпуле 3"
© Кадр из фильма "Дэдпул 3"

Гамбит — один из Людей Икс. Он способен создавать и контролировать чистую кинетическую энергию силой мысли, а также манипулировать ею. Как правило, он заряжает такой энергией игральные карты.

Татум был заинтересован в том, чтобы сыграть Гамбита. Планировалось даже снять фильм об этом персонаже с Ченнингом в главной роли, но проект не состоялся.

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"Дэдпул 3" появится в прокате 3 мая в 2024 году. Режиссер фильма — Шон Леви.

Ранее Сальма Хайек показала обнаженного Ченнинга Татума.

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