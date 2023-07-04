В России покажут фильм с участием Джеки Чана и Джона Сина «Круче некуда». В Сети появился русскоязычный трейлер.

В российском прокате лента стартует уже 13 июля. События в фильме разворачиваются в будущем. 69-летний Джеки Чан исполнил роль ветерана китайской армии, который стал частным охранником. Ему предстоит вывести рабочих нефтеперерабатывающего завода.

Компания Warner Bros. показала новый трейлер к фильму «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях. Ролик появился на официальном YouTube-канале киностудии. В трейлере также появилась британская певица Дуа Липа. Она спела на вечеринке кукол в Барбиленде.