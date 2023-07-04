"Почему шепотом?": Гослинг о мужчинах, ждущих премьеры "Барби"

Многие мужчины подходят к актеру Райану Гослингу и шепотом рассказывают, что ждут, когда фильм "Барби" с ним в роли Кена выйдет на экраны. Об этом Гослинг рассказал в соцсетях.

© Кадр из фильма "Барби"

По словам актера, он не понимает, почему мужчины стесняются интереса к фильму. На его взгляд, проект получился качественным. Гослинг рассказал, что отвечает поклонникам:

"Почему вы говорите об этом шёпотом? Это круто. В этом есть выгода и для Кена".

Гослинг сыграет Кена, а одной из версий Барби станет его коллега Марго Робби. Режиссер проекта Грета Гервиг.

"Барби" начнут показывать в кинотеатрах по всему миру 21 июля. В России премьера не запланирована.