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"Почему шепотом?": актер Райан Гослинг рассказал о мужчинах, которые ждут премьеры фильма "Барби"

Многие мужчины подходят к актеру Райану Гослингу и шепотом рассказывают, что ждут, когда фильм "Барби" с ним в роли Кена выйдет на экраны. Об этом Гослинг рассказал в соцсетях.

"Почему шепотом?": Гослинг о мужчинах, ждущих премьеры "Барби"
© Кадр из фильма "Барби"

По словам актера, он не понимает, почему мужчины стесняются интереса к фильму. На его взгляд, проект получился качественным. Гослинг рассказал, что отвечает поклонникам:

"Почему вы говорите об этом шёпотом? Это круто. В этом есть выгода и для Кена".

Гослинг сыграет Кена, а одной из версий Барби станет его коллега Марго Робби. Режиссер проекта Грета Гервиг.

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"Барби" начнут показывать в кинотеатрах по всему миру 21 июля. В России премьера не запланирована.

Ранее "Рамблер" рассказывал, зачем Райан Гослинг обучился столярному мастерству.

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