Дни иранского кино пройдут в Москве

Современные иранские фильмы и анимацию покажут в программе посвященных Ирану «Дней зарубежного кино» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскино.

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Бесплатные показы пяти картин на волнующие современных иранских режиссеров темы пройдут в московском кинотеатре «Иллюзион» с 6 по 9 июля.

В Москве представят фильм Мазияра Мири «Сара и Аида» о двух подругах, получивший награду как лучшая азиатская лента на 10-м Международном кинофестивале в Джайпуре, а также комедию Кавеха Сагабзаде «Романтическая история Имада и Туби», показанную на 44-м Московском Международном кинофестивале в 2022 году.

Кроме того, в программу вошла картины Мунира Гейди «Виллы» о периоде Ирано-иракской войны, драма Хоссейна Дараби «Хэнасс» о погибшем во время теракта молодом ученом-ядерщике и анимационный мюзикл «Лупту» Аббаса Аскари.

В рамках проекта «Дни зарубежного кино» уже состоялись Дни индийского кино в Москве и Дни узбекского кино в Санкт-Петербурге.