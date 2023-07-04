Режиссер «Барби» отказалась использовать графику для ног Марго Робби

Все говорили: «Вы будете делать ноги в CGI полностью?» И я подумала: «О боже, нет! Это ужасно, это кошмар!». У Марго самые красивые ступни, такие красивые ступни танцовщицы. Она должна просто держаться за стойку и сделать это сама.