Комедия для взрослых «Без обид» собрала в прокате более $ 50 млн

Новый фильм «Без обид» может стать одной из самых кассовых комедий за последние годы — лента уже преодолела отметку в $ 50 млн, хотя не так давно вышла в прокат.

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Главную роль исполнила Дженнифер Лоуренс. Она сыграла ветреную девушку, которая в поиске заработка соглашается «встречаться» с замкнутым 19-летний юношей (Эндрю Барт Фельдман) перед его отъездом в колледж.

Эксперты считают «Без обид» одним из самых дерзких фильмов в карьере Дженнифер Лоуренс, наполненным пошлым юмором и не самым предсказуемым сюжетом.