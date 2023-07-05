Обзор мультфильма «Руби Гильман»

Тихонькая рекламная кампания, всего парочка трейлеров и как будто бы намеренное понижение уровня интереса зрителей к грядущему проекту. Ещё и с главной героиней, а не героем, решающей типичные девичьи проблемы. Это кто отличился? Тлум.Ру говорит о мультфильме «Руби Гильман: Приключения кракена-подростка» от студии DreamWorks. И раз уж кто ищет, тот всегда найдёт, то здесь и сейчас вас точно морской волной настигнет обзор новинки.

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О чём?

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Живёт себе на суше девушка Руби, в школу ходит, с друзьями за прикольные темы перетирает, да не знает она при этом большой тайны. Как же кракен живёт среди людей? Да нормально, Каллены жили и не тужили, чем Гильманы хуже? У каждого из семейки всё на мази: Руби ещё учится, её младший брат-спортсмен тоже, папа влоггер, мама профессиональная риелторша, готовая «потопить конкурентов».

У семьи один запрет — никаких купаний в море и баста! Ни под каким предлогом. И младшие, будто бы не решаясь бунтовать, из года в год прилежно завет не нарушают. Пока не случается то самое ключевое событие (спасибо новому «Человеку-пауку» за ёмкую формулировку). И вот, окунувшаяся в cоль морскую, Руби поднимается на поверхность… будучи огроменным кракеном, мощь телес и изменившихся конечностей едва ли скрывает листва деревьев.

Дальше, по традиции Dreamworks, без промедления следует душещипательный разговор между мамой и дочкой, а потом случается конфликт! Да ты как могла скрывать такое? Почему не сказала какой огромной я стать могу? И это после стольких лет, что я тебе доверяла? Как вы поняли, Руби, несмотря на подобие нервного срыва от трансформации — уже откатившись обратно до привычного размера — решает повторить захватывающий опыт. Да и тем более от дяди узнаёт о том, что у неё бабушка есть. И бабушка не простая, а золотая. Да, мы частично и об её окрасе тоже.

Что сделали круто?

Конфликт

Ой-ой, поберегите свои «Это же „Я краснею“, только от другой студии, смотреть не обязательно». Здесь всё пусть и со схожим мотивом, однако не так близко к семейству гиганстких панд. Да, гигантские персонажи есть и в «Руби», не поспорим, и тайна, которую решила скрывать мама, тоже в наличии. На этом прекращаем сравнивать. Руби, вертя конечностями и всё глубже погружаясь на морское дно, узнаёт много нового. Здесь конфликт между женской линией семьи выражен-выражен, светится неоном в темноте и призывает посмотреть на него повнимательнее.

Если же подумать, что конфликт является аллюзией на период взросления и те самые изменения в женском теле, то всё даже интереснее становится. Мы, конечно, не думаем, что сценаристы решили настолько глубоко закопаться в идею, но не смеем никого отговаривать. В общем, предки, не будьте как мама Руби — не скрывайте то, что рано или поздно всплывёт на поверхность и вызовёт мощный бульк. Многие события проходят легче, если их предугадать и предвосхитить!

Становление героини

Руби отлично шарит в математике, не понимая толком чем и как решать уравнения межличностных отношений. Будучи не первый год наземной жительницей она вечно находится в напряге — спину беспозвоночную ровно держать, то тут лишнего не сболтнуть, то друзей не обидеть, то, вообще самая невыполнимая миссия: позвать на выпускной зазнобу своего сердечка. Даже с учётом, что мальчик максимально очевидно собирается ответить на чувства взаимностью. Для Руби весь людской мир — настоящая сложность. Поэтому возможность стать самым трушным кракеном из всех ныне живущих она использует на полную катушку. И ничего её не может остановить. Ну, почти ничего, матушка-то где-то поблизости, и она всегда учует предательский солёный запах.

Поддерживающие персонажи

У Руби есть целая банда одноклассников, семейка над водой, и подводные бывалые — бабуля, дядя и та самая русалка из трейлеров, ещё помните её? В общем, здесь героине редко удаётся остаться наедине с мыслями, что, согласитесь, далеко не круто. И все мы такие же, только в период упадка духа будто бы переходим к туннельному зрению и видим лишь то и тех, кого хотим. Всё искажается, прямо как под находящейся в вечном движении водой. Тем, кто всегда интересуется второстепенными персонажами, будет где разгуляться.

Отдельно заметим переплетение разных сюжетных веток, они соединяются между собой как холодное и горячее течения, хотя, стоп, это об океанах, у нас сюжет чуть меньшего размера. Руби проявляет себя как умелая жонглёрша — школа, друзья, родители, тренировки, попытки не впасть в очередной кризис идентичности. На отсутствующем — ну извините, она же кракен! — носу выпускной, отношения с мальчиком так и не выяснены до конца, грядёт гигантская волна, мама с бабушкой никак не прекратят свои контры… Знаете, здесь у обычного подростка всё бы начало валиться из рук. И у Руби, возможно, тоже, но только у неё есть значительное преимущество — присоски.

Что не удалось?

Главный плоттвист

И когда он настанет, вы поймёте о чём речь. Многие зрители, которые решатся до последнего надеяться на лучшее — мы с вами, мы были такими же. Из позитивного — ничего монументального поворот сюжета с мультфильмом не делает, он не рушит концепцию и не мешает персонажам двигаться по намеченной траектории. То есть здесь даже не получится поругать сценаристов, ведь и кракены целы и русалки сыты, иначе и не сказать. А уж хорошее или плохое это мастерство — решать каждому персонально.

Итог