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В сиквеле фильма Mortal Kombat появится Барака — актер уже известен

Список персонажей сиквела Mortal Kombat продолжает пополняться. В фильме появится Барака — герой, дебютировавший в игре Mortal Kombat 2, вышедшей в 1993-м.

В сиквеле фильма Mortal Kombat появится Барака — актер уже известен
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Роль Бараки в фильме исполнит СиДжей Блумфилд — он известен по эпизодической роли в фильме «Безумный Макс: Фуриоса». Для актера сиквел Mortal Kombat станет первой «настоящей» работой. Блумфилд поделился фотографией со съемочной площадки. «Барака вошел в чат», — гласит подпись под публикацией.

Таким образом, в сиквеле Mortal Kombat уже точно появятся следующие персонажи:

  • Джонни Кейдж; 
  • Барака;
  • Синдел; 
  • Китана;
  • Джейд; 
  • Джеррод; 
  • Лю Кан;
  • Соня Блейд; 
  • Джакс;
  • Рейден;
  • Шан Цзун;
  • Саб-Зиро;
  • Скорпион;
  • Коул Янг;
  • Кано;
  • Шао Кан; 
  • Кун Лао.