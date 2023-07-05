В сиквеле фильма Mortal Kombat появится Барака — актер уже известен

Список персонажей сиквела Mortal Kombat продолжает пополняться. В фильме появится Барака — герой, дебютировавший в игре Mortal Kombat 2, вышедшей в 1993-м.

Роль Бараки в фильме исполнит СиДжей Блумфилд — он известен по эпизодической роли в фильме «Безумный Макс: Фуриоса». Для актера сиквел Mortal Kombat станет первой «настоящей» работой. Блумфилд поделился фотографией со съемочной площадки. «Барака вошел в чат», — гласит подпись под публикацией.