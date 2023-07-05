В сиквеле фильма Mortal Kombat появится Барака — актер уже известен
Список персонажей сиквела Mortal Kombat продолжает пополняться. В фильме появится Барака — герой, дебютировавший в игре Mortal Kombat 2, вышедшей в 1993-м.
Роль Бараки в фильме исполнит СиДжей Блумфилд — он известен по эпизодической роли в фильме «Безумный Макс: Фуриоса». Для актера сиквел Mortal Kombat станет первой «настоящей» работой. Блумфилд поделился фотографией со съемочной площадки. «Барака вошел в чат», — гласит подпись под публикацией.
Таким образом, в сиквеле Mortal Kombat уже точно появятся следующие персонажи:
- Джонни Кейдж;
- Барака;
- Синдел;
- Китана;
- Джейд;
- Джеррод;
- Лю Кан;
- Соня Блейд;
- Джакс;
- Рейден;
- Шан Цзун;
- Саб-Зиро;
- Скорпион;
- Коул Янг;
- Кано;
- Шао Кан;
- Кун Лао.