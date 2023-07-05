Вышел второй трейлер «Убийц цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро

Apple опубликовала второй трейлер фильма «Убийцы цветочной луны». В довольно продолжительном ролике авторы показали завязку картины и уделили куда больше внимания главному герою, которого играет оскароносный актёр Леонардо Ди Каприо.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.