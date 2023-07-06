Последний фильм Миядзаки официально выйдет в России онлайн

Онлайн-сервис просмотра фильмов «Кинопоиск» сообщил, что после проката в кинотеатрах последний мультфильм Хаяо Миадзаки будет доступен пользователям онлайн-кинотетара. Об этом сообщает «Российская газета».

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Накануне стало известно, что мультфильм одного из самых известных японских мультипликаторов покажут в России. Работа над мультиком длилась с 2016 года. Ее рабочее название - «How do you live?» («Kimi wa dou ikiru ka?»). Это самый большой проект японской студии Ghibli.

Уточняется, что дата релиза мультфильма будет объявлена позже.