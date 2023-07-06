«Сказочный патруль. Хроники Чудес»: почему Морок подкармливает Сирин

Одним из главных злодеев мультсериала «Сказочный патруль» долгое время была птица Сирин. И Сказочник находился под чужим воздействием, даже не подозревая о таком. Те события давно позади, Сирин больше не имеет былой мощи. Да? Почти! В мультсериале «Сказочный патруль. Хроники Чудес» зрители узнают закулисные истории, в эпизоде «Птица счастья» вас ждёт сюрприз. Смотрите серию в компании Тлум.Ру.

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Что там?

Девочки в Мышкине, Алёнка приводит всех в магазин, где планирует мощно закупиться. Волшебница берёт всё: и это, и вот это, и даже то. И к Новому Году летом она горазда готовиться. Заболтавшись, Алёнка тележкой врезается в чужую. Следуют извинения и недовольное лицо. Первое — понятно, а второе — от кого? От Морока! Тот тоже настоящий шопоголик, судя по выбранным товарам.

Не всё так просто, дело в том, что Морока родители Алёнки сделали то ли нянькой, то ли надзирателем обезвреженной птицы Сирин. Правильно, два бывших злодея как-то должны поладить. Если бы не постоянным дикий ор птицы Сирин. Так почему Морок делает контрольную закупку? Смотрите сами.