«Миссия невыполнима-7» получила множество восторженных отзывов критиков

В сети опубликовали первые обзоры картины «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1».

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Большинство критиков остались довольны фильмом. Так, на Rotten Tomatoes картина получила 98 процентов «свежести» и 82 балла из 100 на Metacritic.

Рецензенты считают, что в новом фильме градус безумия и адреналина оказались намного выше, чем в предыдущих частях.

По словам журналистов, чувствуется, что авторы фильма на полную отдавались работе и очень старались для зрителей.

Критикам понравились экшен-моменты, химия между персонажами и юмор.

При этом рецензенты говорят, что концовка получилась ожидаемо проседающей, но это не стоит считать минусом фильма.

В прокат новая «Миссия невыполнима» выйдет 12 июля. Восьмая часть франшизы будет готова уже в 2024 году.