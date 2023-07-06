У «Джона Уика-4» есть альтернативная концовка с понятной судьбой героя

Чад Стахелски дал новое интервью изданию Empire. В нём он рассказал о том, что в фильме «Джон Уик-4» есть альтернативная концовка.

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В ней наиболее понятна судьба главного героя. Персонаж Киану Ривза выжил после суровой дуэли, но на тестовых показах зрителям это не понравилось.

Они предпочли, чтобы финал был с явным намёком на смерть персонажа. Такой же концовки придерживались авторы фильма.

Стахелски добавил, что он и Киану Ривз оказались недовольны «Джоном Уиком-3», поэтому приняли решение снять четвёртую часть. Фильм достойно завершил историю главного героя.

Чад Стахелски добавил, что при создании картины его команда вдохновлялась историями о жизни самураев.

Также они взяли во внимание кредо о том, что у человека может быть достойная смерть лишь в том случае, если он прожил хорошую жизнь.

Напомним, что сейчас ведётся работа над сериалом «Континенталь» по вселенной «Джона Уика». Премьера шоу назначена на сентябрь.