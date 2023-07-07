Warner Bros. призвала не искать политической подоплеки в фильме "Барби"

В новом трейлере фильма "Барби" была показана карикатурная карта, которая вызвала серьезные споры и даже отмену проката картины в некоторых странах. В компании Warner Bros. призвали не искать политической подоплеки в этой карте.

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"Карта в Барбиленде – это детский рисунок мелками. Эти каракули изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в "реальный мир". Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление", – сообщил представитель Warner Bros. изданию Variety.

По информации журналистов, детской картой возмутились, в частности, во Вьетнаме. Так, местный департамент кино уследил на этой карте так называемую "линию девяти пунктиров" – это линия, которую использует Китай для определения его территориальных требований в Южно-Китайском море.

Вьетнамские власти, в свою очередь, оспаривают эти претензии и считают, что они нарушают суверенитет страны.