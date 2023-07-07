Появилась вырезанная сцена из «Стражей Галактики 3» с судьбой важного персонажа

Издание IGN опубликовало эксклюзивный отрывок из фильма «Стражи Галактики 3». На нем можно увидеть сцену, которая рассказывает о судьбе Высшего Эволюционера — злодея триквела, которого всё же спасли из огня в конце фильма.

Ракета запирает его в клетке на Знамогде и включает лазерную защиту. К слову, по Ракете видно, что сцена действительно нуждается в доработке, поскольку сам персонаж выглядит сырым. Также это относится и к некоторым животным в кадре.

Ещё во фрагменте есть момент, в котором Краглин вербует Адама Уорлока в новый состав Стражей Галактики. В фильме этого не показали, хотя в итоге Адам примкнул к команде.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Disney.