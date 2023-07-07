Хью Джекман наденет классический костюм Росомахи в «Дэдпуле 3»

Вчера появились первые фотографии со съёмок «Дэдпула 3». На них можно было увидеть Райана Рейнольдса в обновлённом костюме Дэдпула. Других актёров не было видно.

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Однако инсайдер под ником CanWeGetSomeToast сообщил, что в картине Росомаха будет ходить в классическом жёлто-синем костюме, в котором персонаж чаще всего появлялся в комиксах и мультсериалах.

Поклонники комиксов будут счастливы! Росомаха в «Дэдпуле 3» наденет классический жёлто-синий костюм, включая маску. Дизайн очень похож на его костюм из «Удивительных Людей Икс» 2003 года. Это выглядит фантастически.