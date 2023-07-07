В 2023 году 88% россиян высоко оценивают российское кино

Центр социального проектирования «Платформа» провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что в 2023 году процент россиян, высоко оценивающих российский кинематограф, вырос до 88%. Из этого числа 71% считает, что качество контента российского кинематографа равно качеству зарубежных кинокомпаний.

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По статистике, за последние три года российскому зрителю хочется видеть в кино больше социального эффекта. Многие из них по-прежнему остаются с такими взглядами, что в кино недостаточно картин для детей, а также направленных на воспитание молодежи.

Также был составлен топ фильмов с лучшим социальным эффектом. Лидером оказалась картина «Праведник». Следом идут «Далёкие близкие», «Трудные подростки 4», «Поехавшая», «Чебурашка» и другие ленты.